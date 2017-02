Ludwigsburg (ots) - Einen Großeinsatz der Rettungskräfte hatte am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 81 Stuttgart-Heilbronn zur Folge. Das teilt die Polizei mit. Gegen 14.30 Uhr hatte sich kurz vor der Anschlussstelle Mundelsheim der Verkehr in Richtung Heilbronn gestaut. Der Fahrer eines Sattelzuges fuhr am Stauende auf dem Mercedes eines 49-Jährigen auf und schob dessen Fahrzeug unter einen vorausfahrenden Heizöl-Tankzug. Der Mercedes wurde unter dem Sattelzug eingekeilt und der 49-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den Einsatzkräften geborgen werden und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die A 81 Richtung Heilbronn musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Derzeit ist nur ein Fahrstreifen befahrbar und der Verkehr staut sich auf etwa 14 Kilometern. Die Arbeiten an der Unfallstelle werden noch geraume Zeit andauern.

