Rheinfelden (dpa/lsw) - Weil sie laut Polizei nicht wollte, dass ein Schweizer Autofahrer den öffentlichen Parkplatz in der Nähe ihres Hauses nutzt, griff eine 70 Jahre alte Frau in Rheinfelden (Kreis Lörrach) zu drastischen Mitteln: Bewaffnet mit einem Besenstiel schlug sie nach Angaben der Polizei vom Donnerstag auf die vordere Stoßstange des Wagens mit Basler Kennzeichen ein.

Der 26-jährige Fahrer hatte am Mittwoch auf einen frei werdenden Parkplatz gewartet. Die Frau hatte den Mann laut Polizei zunächst unverschämt angesprochen und zum Wegfahren aufgefordert. Dann habe sie gegen die Fahrertür gespuckt und dann mit dem Besenstiel ausgeholt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen verschiedener Delikte gegen die 70-Jährige.

