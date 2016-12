Hechingen (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen vor einer Gaststätte mitten in Hechingen rätseln Polizei und Staatsanwaltschaft über die Hintergründe. Details zu der Bluttat würden aktuell nicht preisgegeben, um die weiteren Ermittlungen nicht zu erschweren, beantwortete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hechingen am Freitag jede Anfrage. Auf Spekulationen gebe man ohnehin keine Kommentare ab.

Fest steht: Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr ist ein 22 Jahre alter Mann aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden. Laut Polizei fiel nur ein Schuss. Es gebe zumindest keine Hinweise auf weitere, sagte ein Sprecher. Der 22-Jährige, zu dessen Identität zunächst nichts mitgeteilt wurde, starb noch am Tatort. Sanitäter versuchten vergeblich, den Schwerverletzten zu reanimieren.

Der Mann stand nach Angaben der Staatsanwaltschaft vor der Gaststätte „Ochsen“ in der Hechinger Altstadt. Der Schütze war in einem roten mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Kleinwagen unterwegs. Dieser fuhr nach der Tat in hohem Tempo weiter.

Wie viele Personen in dem Fluchtwagen waren und wo das Auto gemeldet ist, müsse erst noch ermittelt werden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Ein Zeuge hatte einer Mitteilung zufolge berichtet, das es sich um einen roten Kleinwagen handelte, der auf der linken hinteren Tür einen dunklen Fleck hatte - womöglich einen Tierkopfaufkleber, ähnlich einem Tigerkopf.

Anzeige