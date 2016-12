Hechingen (dpa) - Aus einem fahrenden Auto heraus ist ein 22 Jahre alter Mann auf offener Straße in Hechingen angeschossen und tödlich verletzt worden. Der Kleinwagen war nach Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit an einer Gaststätte in der Altstadt vorbeigefahren. Dann fiel ein Schuss, der den jungen Mann tödlich traf. Sanitäter versuchten vergeblich, den Schwerverletzten zu reanimieren. Er starb noch am Tatort. Ein Motiv für die Bluttat vom Donnerstagabend blieb zunächst offen.

Die Kriminalpolizei in Rottweil ermittelt. Weitere Informationen gaben die Beamten zunächst nicht bekannt, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie hoffen auf Hinweise von Zeugen.

Das Auto mit dem Täter raste nach der tödlichen Attacke davon. Eine Fahndung, in die auch Polizeidienststellen aus benachbarten Regionen eingebunden waren, lief an. Den Ermittlern lag die Beschreibung des Fluchtwagens durch einen Zeugen vor.

Der rote Kleinwagen soll auf der linken hinteren Tür einen dunklen Fleck gehabt haben - möglicherweise einen Tierkopfaufkleber, ähnlich einem Tigerkopf.

Hinweise werden an das Polizeipräsidium Tuttlingen, Tel. 07461/941-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.