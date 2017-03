Mannheim (dpa/lsw) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Forderung nach mehr Investitionen in Bildung bekräftigt. „Der Rohstoff Deutschlands sind gut qualifizierte Menschen“, sagte er am Freitag bei einer SPD-Feier in Mannheim. Ausbildung zu fördern, sei eine Anlage in die Zukunft. Schulz hielt in Mannheim die Festrede zum 150-jährigen Bestehen der Partei in der badischen Stadt. Der SPD-Vorsitzende rief dazu auf, nicht in Nostalgie zu verharren.

„Es gilt, immer auf der Höhe der jeweiligen Zeit zu sein. Es hat keinen Zweck, sich nur mit der Vergangenheit zu beschäftigen“, sagte Schulz. Die Sozialdemokraten hatten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vor einem Jahr ein Debakel erlebt. So verlor die Partei in ihrer Hochburg Mannheim das Direktmandat an die AfD. Zu der Veranstaltung in der Rheingoldhalle kamen etwa 1200 Besucher.

Zu Beginn des Festakts hatte sich Schulz mit den örtlichen Jusos getroffen. Der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation, Matthias Zeller, überreichte dem Parteichef dabei ein Paar rote Socken. „Du hast die SPD umgestrickt - deshalb dieses Geschenk“, sagte Zeller.

Anzeige