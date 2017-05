Stuttgart (lsw) - Beim Wechsel auf eine weiterführende Schule müssen Eltern die Grundschulempfehlung für ihr Kind künftig vorlegen. Sie bleiben aber frei in ihrer Entscheidung darüber, welche Schulart es besuchen soll. Der Landtag beschloss gestern einen entsprechenden Gesetzentwurf von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Neben den grün-schwarzen Regierungsfraktionen stimmten auch die Alternative für Deutschland (AfD) und die FDP für das Gesetz, weil es für sie - trotz Kritik im Detail - in die richtige Richtung geht. Die SPD stimmte dagegen. Die Gesetzesänderung tritt zum 1. August in Kraft und gilt erstmals für den Übergang auf die weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2018/2019.

Die grün-rote Vorgängerregierung schaffte die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zum Schuljahr 2012/2013 ab. Seither steht den Eltern die Wahl der Schulart völlig frei. Vor allem aber die CDU pochte auf eine Korrektur, weil ihrer Meinung nach zu viele Kinder auf Schulen landen, in denen sie nicht mithalten können. Daher muss die Empfehlung bei der Schulanmeldung vorgelegt werden. Wenn die Wahl der Eltern von der Grundschulempfehlung abweicht, kann die weiterführende Schule ein Beratungsgespräch anbieten. Das Gespräch ist aber nicht zwingend.

SPD-Bildungsexperte Gerhard Kleinböck sagte, die Pflicht zur Vorlage der Empfehlung bringe weder den Schülern noch den Eltern oder Lehrern etwas. „Es offenbart das Misstrauen der Kultusministerin gegenüber den Eltern und entfernt sich zugleich vom Weg, der zu mehr Bildungsgerechtigkeit unter Grün-Rot eingeschlagen wurde.“ Den Grünen hielt er vor, sich im Wahlprogramm mit der Abschaffung der Grundschulempfehlung gebrüstet zu haben. Jetzt knickten sie im Ringen mit der CDU fast bei jedem kontroversen Thema ein.