Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergischen Neuntklässler schneiden nach Medienberichten in einem neuen Kompetenzvergleich der Bundesländer überraschend schlecht ab. Der IQB-Bildungstrend, der am Freitag in Berlin vorgestellt wird, sieht Schüler im Südwesten in dem Fach Deutsch und in Fremdsprachen demnach über alle Schularten hinweg weit unter dem Bundesschnitt. Das berichteten „Südwest Presse“, „Rhein-Neckar-Zeitung“ und „Badische Zeitung“ (Mittwoch).

Am besten schnitten in der im Auftrag der Kultusministerkonferenz vom Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) erstellten Studie demnach Bayern und Sachsen ab. Beim ersten IQB-Bildungstrend von 2010 gehörte der Südwesten noch zur Spitzengruppe. Ein Sprecher des Kultusministeriums in Stuttgart kommentierte die Berichterstattung am Mittwoch nicht. Er verwies auf die für Freitag in Berlin anberaumte Pressekonferenz.

An der Vergleichsstudie nahmen nach Angaben der Blätter von Mitte März bis Mitte Juni 2015 - als noch Grün-Rot die Landesregierung stellte - rund 37 000 Schüler der neunten Jahrgangsstufe aus mehr als 1700 Schulen in den 16 Bundesländern teil. Im Südwesten nahmen alle Schularten teil - mit Ausnahme der Gemeinschaftsschule, die zu dem Zeitpunkt noch keine neunten Klassen hatte.

