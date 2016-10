Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Lottospieler aus der Goldstadt Pforzheim hat in der Samstagsziehung 8,7 Millionen Euro gewonnen. Der „noch unbekannte Glückspilz“ habe bundesweit als einziger die sechs Gewinnzahlen getippt sowie die passende Superzahl erwischt, teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag mit. „Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei rund eins zu 140 Millionen.“

Der Pforzheimer Jackpot ist der vierte Millionengewinn im Lotto für einen Baden-Württemberger im Oktober und der fünfzehnte in diesem Jahr. Ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg sagte, im Schnitt gebe es jedes Jahr etwa 15 bis 20 Millionengewinne in Baden-Württemberg. Die Höhe der Gewinnsumme in diesem Jahr sei jedoch „einzigartig“.

Am 14. Oktober hatte ein Schwarzwälder 90 Millionen im Eurojackpot gewonnen, 2,8 Millionen gingen an einen Tipper aus Karlsruhe. Tags drauf gewann ein Heilbronner 13,5 Millionen in der Samstagsziehung.

