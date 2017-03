Stuttgart/Feldberg (dpa/lsw) - Es lockt frühlingshaftes Wetter mit reichlich Sonne im Südwesten: Während die Städter die milden Temperaturen in der Sonne genossen, hieß es für Wintersportler am Samstag auf dem Feldberg Ski und Rodel gut. Insgesamt waren 22 der 38 Lifte mit gutem Pistenzustand geöffnet, wie der Liftverbund Feldberg mitteilte. An der Bergstation des Feldbergs lagen demnach 43 Zentimeter Schnee.

Am wärmsten wird es am Sonntag im Breisgau und in der Ortenau mit jeweils 16 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Samstag sagte. Das Wetter soll von Sonntag bis Freitag schön bleiben. Ab und zu ziehen bis Mitte der Woche Wolken über das Land, trotzdem bleibt es trocken. Von Mittwoch an soll es keine Wolken mehr geben und noch sonniger werden.

Die Temperaturen liegen in der ersten Wochenhälfte bei rund 14 Grad, in der zweiten Hälfte soll es um die 16 Grad geben. «Hier und da kann es morgens ein kleines Nebelfeld geben», sagte der Meteorologe.