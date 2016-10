Stuttgart (lsw) - Trotz Kritik von Unternehmensverbänden ist der Chefwechsel bei der Wirtschaftsfördergesellschaft Baden-Württemberg International (BWI) in trockenen Tüchern. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft habe den früheren Grünen-Landtagsabgeordneten Kai Schmidt-Eisenlohr (38, Bild) zum Januar 2017 zum Geschäftsführer bestellt, teilte das Wirtschaftsministerium gestern in Stuttgart mit. „Nach intensiver Aussprache im Aufsichtsrat und der Prüfung der fachlichen Qualifikation wurde Dr. Schmidt-Eisenlohr ohne Gegenstimme für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt“, hieß es.

Gesellschafter des Unternehmens sind das Land Baden-Württemberg, die Förderbank L-Bank sowie Baden-Württembergs Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) und weitere Wirtschaftsverbände. Die Mehrheit hält das Land. Den Aufsichtsratsvorsitz hat Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Die Gesellschaft BWI hat rund 60 Mitarbeiter. Sie unterstützt Mittelständler bei der Erschließung ausländischer Märkte, zum Beispiel mit gemeinsamen Messeständen oder mit Delegationsreisen.

Der Chefwechsel war umstritten. Die Wirtschaftsverbände des Landes hatten sich für den Verbleib des scheidenden Chefs, des SPD-Parteimitglieds Jürgen Oswald, ausgesprochen, der 2012 auf den Posten gekommen war. Oswald habe bei BWI gute Arbeit geleistet und die Gesellschaft „wieder in ein ordentliches Fahrwasser gebracht“, schrieb BWIHK-Präsident Peter Kulitz an die Landesregierung. Nichtsdestotrotz habe er persönlich einen guten Eindruck vom designierten Chef. „Schmidt-Eisenlohr wirkt kompetent und ich traue ihm zu, dass er neue Impulse beim BWI setzen kann“, so Kulitz.