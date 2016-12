Ulm (dpa/lsw) - Mit jeweils einem Christbaum auf der Schulter sind zwei Betrunkene in der Nacht zum Samstag in der Ulmer Fußgängerzone einer Polizeistreife begegnet. Die Beamten wurden laut Mitteilung skeptisch und sprachen das Duo an, welches wiederum rasch eine Ausrede parat hatte: Sie hätten die Bäume gekauft und ein Taxi gesucht, sagten die Betrunkenen. Ein Blick auf die Uhr ließ die Polizisten aber an der Geschichte zweifeln. „Da es in Ulm keinen 24-Stunden-Christbaumverkauf gibt, war der Diebstahl schnell aufgedeckt“, hieß es weiter. Nun wird der Besitzer der gestohlenen Weihnachtsbäume gesucht.

Anzeige