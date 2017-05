Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Die Polizei hat in der Umgebung von Schwäbisch Gmünd drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und größere Mengen Rauschgift und Bargeld beschlagnahmt. Gegen die 29, 30 und 51 Jahre alten Verdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen Haftbefehl erlassen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Ehe Drogenfahnder am Sonntagabend zuschlugen, hatten sie die Männer längere Zeit beobachtet. In deren Wohnungen fanden sie rund 30 000 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus illegalen Drogengeschäften stammt. Zudem stellte die Polizei 28 Kilogramm Marihuana, rund 800 Gramm Kokain sowie mehrere Kilogramm Streckmittel sicher.

