Alpirsbach (dpa/lsw) - Eine schnell wirkende Schlaftablette hat einem Autofahrer im Schwarzwald zu schaffen gemacht und für hohe Schäden gesorgt. Der 60-Jährige nahm das Medikament wegen psychischer Beschwerden zu sich und setzte sich ins Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf der rund 15 Kilometer langen Fahrt von Oberndorf im Kreis Rottweil zu sich nach Hause in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) verlor der Mann die Orientierung. Mit seinem Wagen streifte er Verkehrszeichen und Grenzsteine, fuhr durch Vorgärten und gegen einen Verteilerkasten. Nach mehreren, von Remplern begleiteten Versuchen schaffte er es schließlich in seine Garage, wo er den stark beschädigten Wagen abstellte.

Der Gesamtschaden werde auf 45 000 bis 50 000 Euro geschätzt, so die Polizei. Dem 60-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Verletzt wurde bei der Fahrt des Mannes, die sich am Mittwoch ereignete, den Angaben zufolge niemand.

