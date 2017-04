Stuttgart (dpa/lsw) - Das Verhältnis zwischen Badenern und Schwaben hat sich nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mittlerweile entspannt. 65 Jahre nach der Gründung des Landes Baden-Württemberg sagte er am Dienstag in Stuttgart: „Außer, dass man Scherze macht, gibt es keine ernsthaften Animositäten mehr.“

Es habe sich mehr und mehr eingebürgert, von „Baden-Württembergern“ zu sprechen. „Wir sind ein Bindestrich-Land, aber überwinden das offensichtlich auch.“ Das Land feiert den 65. Geburtstag allerdings nicht. „Man sollte nicht zu oft feiern, sonst nutzt es sich ab. Runde Geburtstage genügen“, meinte der Ministerpräsident.

Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg trat am 19. November 1953 in Kraft. Eine Woche vorher hatte man sich auch endgültig auf den Namen Baden-Württemberg geeinigt. Die Liste der Vorschläge reichte von Alemannien bis Baden-Schwaben. Der Zusammenschluss von Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern ist die bisher einzige Länderfusion in der Bundesrepublik. Grundlage der Fusion im Südwesten war ein Volksentscheid. Nach teils erbittertem Streit stimmte am 9. Dezember 1951 eine Mehrheit der Menschen im Südwesten für die Gründung. Ausgerufen wurde das neue Bundesland am 25. April 1952.

