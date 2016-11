Stuttgart (dpa/lsw) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble führt Baden-Württembergs CDU in den Bundestagswahlkampf 2017. Schäuble solle auf Platz 1 der CDU-Landesliste kommen, teilten die Christdemokraten in Stuttgart mit. Eine entsprechende Empfehlung an die Parteigremien habe der CDU-Landesvorstand am Montag beschlossen. Bereits in den vergangenen nationalen Wahlen war der inzwischen 74-Jährige Spitzenkandidat der Südwest-CDU.

Der Badener ist seit 44 Jahren Mitglied des Bundestags. Dass er den Platz eins auf der Landesliste überhaupt benötigt zum Einzug ins Parlament, ist unwahrscheinlich - Schäuble bewirbt sich zudem um das Direktmandat im Wahlkreis Offenburg, einer CDU-Hochburg. 2013 bekam er dort bei der Bundestagswahl 56,1 Prozent der Stimmen.

Auf Platz 2 der CDU-Landesliste soll Annette Widmann-Mauz kommen, derzeit Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit. Für den CDU-Fraktionschef im Bundestag, Volker Kauder, ist Platz 3 vorgesehen.

