Stuttgart (dpa/lsw) - Die geplante Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan sorgt für Unruhe bei den baden-württembergischen Grünen. Der Parlamentsgeschäftsführer der Grünen im Landtag, Uli Sckerl, sprach am Mittwoch in Stuttgart von „kritischen Stimmen“, weil Afghanistan aus Sicht der Grünen kein Land mit sicheren Regionen sei. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ sollte der erste Charter-Flug mit 50 abgelehnten afghanischen Asylbewerbern an diesem Mittwoch von Frankfurt aus starten. Dem Vernehmen nach sollen darunter auch abgelehnte Asylbewerber aus dem von Grün-Schwarz regierten Baden-Württemberg sein. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand hatte gefordert, dass Baden-Württemberg sich nicht an der Abschiebeaktion beteiligen solle.

Anzeige