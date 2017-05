Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Schub an Salmonellen-Ausbrüchen im Südwesten im vergangenen Jahr gibt dem Landesgesundheitsamt nach wie vor Rätsel auf. Die Infektketten blieben bisher ungeklärt, berichtete Professor Silke Fischer, die Leiterin des Referats Hygiene beim Landesgesundheitsamt (LGA), am Freitag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2016 in Stuttgart. Betroffen waren zehn Schüler einer Schulklasse nach dem Verzehr einer Süßspeise, 40 Mitarbeiter einer Firma nach einem gemeinsamen Essen, 20 Kindergarten- und Schulkinder aus Einrichtungen mit dem gleichen Caterer und noch einmal 90 Menschen aus Altenheimen und Kindergärten mit einem anderen Caterer.

