Görlitz/Sindelfingen (dpa/lsw) - Zwei vermisste Mädchen aus Ostsachsen sind in Baden-Württemberg aufgetaucht: Eine Streife des Polizeireviers Sindelfingen griff die 13-Jährigen zu nächtlicher Stunde in der Stadt auf, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit und sprach von Ausreißerinnen. Die beiden Mädchen aus dem Raum Weigsdorf-Köblitz und Königswartha (Landkreis Bautzen) waren am Samstagabend nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Sie ging aber schon am Wochenende davon aus, dass die Minderjährigen ausgerissen waren.

