Aalen (dpa/lsw) - Eine Rollerfahrerin ist am frühen Montagmorgen in Aalen (Ostalbkreis) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-Jährige am Steuer des Wagens hatte die Frau laut Polizei beim Abbiegen übersehen - möglicherweise weil sie das Licht am Roller nicht eingeschaltet hatte. Nach dem Zusammenstoß brachten Rettungskräfte die Verletzte in eine Klinik, der 62-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Nähere Angaben zur Identität der Frau machte die Polizei zunächst nicht. Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Unfalls.

