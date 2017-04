Reutlingen (dpa/lsw) - Die übergroßen Insektenmodelle der Aktion „Science City“ (Wissenschaftsstadt) in Reutlingen sind am Wochenende von Tausenden Besuchern bestaunt worden. Mindestens eine Figur trug jedoch schon vor Beginn der Aktion Blessuren davon. Der sogenannten Alpenbock-Figur fehlten wenige Stunden nach ihrer Ankunft in der Innenstadt die Fühler. Welcher Schaden genau entstanden ist, ist nach Angaben des Stadtmarketings noch unklar. Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter. Die Modelle von Marienkäfer, Honigbiene und anderen Krabbeltieren sollen das Interesse an der Natur wecken.

Bis zum 10. Juni 2017 bietet die Stadt Ausstellungen, Workshops und Vorträge für Kinder und Erwachsene an. Eine der spektakulärsten Figuren dürfte der rund acht Meter lange und viereinhalb Meter hohe Weberknecht sein, der am Listplatz steht. Die Aktion knüpft an die Ausstellung von Dinosaurierfiguren in der Reutlinger Innenstadt in den Jahren 2004, 2007 und 2011 an. Damals hatte die Stadt die Figuren ausgeliehen. Nun wird darüber nachgedacht, die Insekten samt Konzept an andere Städte weiterzuvermitteln.

