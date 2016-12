Blumberg (lsw) - Im juristischen Tauziehen um ein winterliches Fahrverbot für die Sauschwänzlebahn haben die Bahnbetreiber einen Teilerfolg erzielt.

Das von den Behörden ausgesprochene Verbot gelte nicht für die gesamte Strecke, entschied der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim in einem gestern veröffentlichen Urteil. In drei der insgesamt sechs Tunnel der Bahn im Schwarzwald sei Winterbetrieb möglich, in den drei anderen wurde das Verbot bestätigt. Ob die Bahn nun fährt, ist unklar. Ein Betrieb auf Teilstrecken werde erst geprüft, hieß es.

Das Regierungspräsidium Freiburg hatte Ende Oktober der historischen Eisenbahn im vierten Winter in Folge aus Gründen des Tierschutzes ein Fahrverbot erteilt. In Tunnels der Bahn hatten sich im Winter zuletzt mehr als 200 Mopsfledermäuse eingenistet. Für die vom Aussterben bedrohte Tierart ist es den weiteren Angaben zufolge eines der größten Winterquartiere Deutschlands, Zugverkehr würde die Tiere stören. Doch die Behörde müsse für ein generelles Verbot in jedem einzelnen der Tunnel nachweisen, dass er auch tatsächlich Fledermäuse beherberge, entschied nun der VGH. In drei Tunnels gebe es diesen Nachweis nicht, daher seien sie vom Verbot ausgenommen. Die Fledermäuse nisteten nur in einzelnen Tunneldurchfahrten. Ein generelles Fahrverbot sei daher nicht rechtskräftig. Dies gelte auch für die kommenden Winter. Das Urteil ist den Angaben zufolge bindend. Es kann nicht angefochten werden.

Die Sauschwänzlebahn mit Sitz in Blumberg ist eine überregional bekannte Touristenattraktion. Laut den Angaben der Betreiber befördert sie jährlich bis zu 120 000 Passagiere. Ende des jahres 2013 hatten die Behörden den Betrieb der Bahn im Winter erstmals gestoppt und dieses Verbot seither immer wieder verlängert. Die von April bis Oktober laufende Sommersaison ist vom Zwangsstopp nicht betroffen.