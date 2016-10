Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelen gegen einen 32-jährigen Reutlinger. Laut Polizei drohte dieser am Sonntag über das Internet bei einer Dienststelle an, in der Reutlinger Hermann-Kurz-Schule im Laufe des Montags eine Bombe explodieren zu lassen. Der polizeilich bekannte und psychisch auffällige Verdächtige wurde am frühen Montagmorgen in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen. Die Durchsuchung seiner Wohnung ergab keine Hinweise auf den Besitz von Sprengstoff, sonstigen verdächtigen Substanzen oder Schusswaffen. Ebenso konnte bei der nächtlichen Durchsuchung des Schulgebäudes nichts Auffälliges festgestellt werden. Der Schulbetrieb wurde am Montagmorgen regulär aufgenommen. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Schüler, Lehrer oder andere Personen. Der Beschuldigte ist geständig. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der 32-Jährige psychische Problemen der 32-Jährigen hat. Ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Der Beschuldigte wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Anzeige