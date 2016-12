Von Julia Giertz





Stuttgart - Das Verkehrsministerium verzeichnet einen Rekord bei den Ausgaben für Straßenbau im ablaufenden Jahr. Es seien mit 789 Millionen Euro 38 Millionen mehr in die Bundesfernstraßen investiert worden als im Vorjahr, teilte Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart mit. „Wir arbeiten seit Jahren auf Hochtouren, um den Sanierungsstau abzubauen und Engpässe im Straßennetz zu beheben.“

Der Bund hatte im Jahr 2016 für den Südwesten 814 Millionen Euro bereitgestellt. Die Differenz zu den tatsächlich verwendeten Mitteln von 25 Millionen Euro hätte Hermann aus Sicht der SPD-Fraktion abrufen müssen. „Es ist peinlich, dass Verkehrsminister Hermann nichts dazugelernt hat und abermals Straßenbaumittel verfallen lässt“, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.

Der Minister verwies hingegen darauf, dass kein Geld verfalle, weil anders als in den Vorjahren Mittel ins neue Jahr übertragbar seien. Insgesamt werde der Bund für alle Bundesländer bis zu 150 Millionen Euro in das Jahr 2017 übertragen. 2016 flossen 136 Millionen Euro in den Aus- und Neubau der Bundesfernstraßen und 390 Millionen Euro in Sanierung. 263 Millionen wurden etwa in Tunnelnachrüstung und Telematik und den Unterhalt investiert.

Während Hermann auf den Stellenbedarf in der Straßenbauverwaltung hinwies, betonte Stoch, der Minister habe von Grün-Rot genug neue Stellen erhalten. „Damit hatte der Verkehrsminister eigentlich das nötige Handwerkszeug bekommen, damit sich ein solcher Vorgang nicht wiederholt“, betonte Stoch. Das Verkehrsministerium hatte Anfang 2014 eingeräumt, dass 15 Millionen Euro an Planungsmitteln des Bundes nicht umgesetzt werden konnten und es nicht möglich war, weitere, kurzfristige Mittel des Bundes auszugeben.

Die CDU hatte in der Opposition dem Minister immer wieder vorgeworfen, nicht genügend um Geld vom Bund zu kämpfen. Als Koalitionspartner der Grünen äußerte sich die Fraktion moderater. Es müssten noch weitere Millionen für den Bundesfernstraßenbau bereitgestellt werden. „Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung für den Straßenbau, insbesondere für Planungsmittel, bleiben weit hinter dem Bedarf zurück“, betonte Fraktionschef Wolfgang Reinhart.