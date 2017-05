Bad Säckingen (dpa/lsw) - Rund 80 Reisende haben am Donnerstagmorgen zwei Stunden in einer liegengebliebenen Regionalbahn im Kreis Waldshut festgesessen. Weil der Zug die Kontakte der Schranken an zwei Bahnübergängen auf der Strecke zwischen Murg und Bad Säckingen bereits erreicht hatte, blieben diese geschlossen und es kam zu chaotischen Zuständen im Berufsverkehr, wie die Bundespolizei mitteilte. Grund der Panne sei eine Störung an den Bremsen gewesen. Nach zwei Stunden konnte ein anderer Regionalzug parallel zum Pannenzug halten und die Fahrgäste aufnehmen. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

