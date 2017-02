Stuttgart/Schwäbisch Hall (lsw) - In der Immobilienaffäre hat das Regierungspräsidium von Baden-Württemberg den Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall für befangen erklärt. Hermann-Josef Pelgrim (SPD) hätte nicht über den Verkauf eines Pflegeheims an seine Frau mit abstimmen dürfen, teilte die Behörde in Stuttgart in einem Schreiben mit. Nach heftiger Kritik am Verkauf des Pflegeheims hatte Pelgrim Mitte Januar Versäumnisse eingeräumt.

