Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen im südöstlichen Teil Baden-Württembergs bis einschließlich Freitag. Es werden um die 40 Liter pro Quadratmeter erwartet, im Allgäu könnten es auch 50 Liter pro Quadratmeter werden, wie der DWD am Donnerstag auf seiner Internetseite meldete. Im Nordwesten seien zwar örtlich Regenschauer möglich, aber es soll zumeist trocken bleiben.

Anzeige

In der Region Stuttgart wird es am Wochenende wieder deutlich freundlicher, so der DWD. Heiter bis wolkig soll es schon am Samstag früh bei etwa 3 Grad werden. Am Nachmittag werden bis zu 12 Grad erwartet. Am Sonntag bleibt es ebenfalls trocken und das Thermometer kann dann auf bis auf 17 Grad klettern.

Anzeige

Glätte in höheren Lagen

Zusätzlich zum Dauerregen besteht noch eine amtliche Warnung von Glätte durch geringfügigen Schneefall oberhalb von 600 Metern sowie Gefahr durch Schneebruch. Die Schneeglätte beschränke sich jedoch auf Gebiete oberhalb von 1000 Metern. Die Temperaturen sollen bis auf 12 Grad am Oberrhein steigen.

In der Nacht zum Freitag fallen im südlichen Bergland oberhalb von 600 Metern 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, im Allgäu teilweise bis zu 10 Zentimeter. Die Schauer klingen im Nordwesten ab, im Südosten bleibt der anhaltende Regen. Die Temperaturen fallen auf 3 bis minus 2 Grad. Es kann vor allem im Bergland Frost geben, es bestehe streckenweise Glättegefahr.