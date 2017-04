Das Atomkraftwerk in Fessenheim, an der Grenze zu Baden-Württemberg.

Straßburg (dpa) - Ein Rechtsstreit könnte die geplante Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim verzögern. Die französische Region Grand Est kündigte auf Nachfrage an, eine Klage des Bürgermeisters von Fessenheim gegen die Stilllegung zu unterstützen. „Die Entscheidung, ein Kernkraftwerk zu schließen, müssen der Betreiber und die Atomaufsicht treffen“, hieß es weiter. „Das wurde hier nicht getan. Der Staat hat deshalb keine objektive Grundlage, um seine Entscheidung durchzusetzen.“

Die französische Regierung hatte am Sonntag ein Dekret im Amtsblatt veröffentlicht, das die Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks an der Grenze zu Deutschland besiegelt. Fessenheims Bürgermeister kündigte daraufhin eine Beschwerde beim Staatsrat an, Frankreichs oberstem Verwaltungsgericht. Die Kommune sowie die Gewerkschaften befürchten einen Verlust der Arbeitsplätze. Deutschland und Umweltschützer sehen das älteste französische Atomkraftwerk schon lange als Sicherheitsrisiko.

Der Betreiber EDF hatte einer Schließung allerdings nur unter Bedingungen zugestimmt. So soll Fessenheim erst dann geschlossen werden, wenn ein neuer Meiler in Flamanville am Ärmelkanal ans Netz geht - er soll nach langen Verzögerungen Ende 2018 fertig sein.