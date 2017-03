Wiesbaden (dpa/lsw) - Die Polizei hat am Dienstag in fünf Bundesländern Räume der rockerähnlichen Gruppierung „Osmanen“ durchsucht. Darunter waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt auch drei Objekte in Baden-Württemberg - zwei in Schopfheim (Landkreis Lörrach) und eins in Laufenburg (Landkreis Waldshut.

Bei der Aktion gegen die als türkisch-nationalistisch eingestufte Gruppe ging es um Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Drogenkriminalität, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt wurden am Morgen 17 Objekte in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durchsucht.

Ziel sei es gewesen, Beweismittel wie beispielsweise Unterlagen, Schriftstücke und Datenträger sicherzustellen. Ermittelt wird gegen zehn Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 56 Jahren sowie gegen zwei Firmen. Die Durchsuchung habe sich aus einer Razzia im November 2016 in dem Milieu ergeben. Damals waren in sechs Bundesländern rund 50 Räume durchsucht und zahlreiche Unterlagen, Geld, Waffen und Betäubungsmittel sichergestellt worden. Die „Offenbach Post“ hatte zuvor online über die Durchsuchungen berichtet.

Anzeige