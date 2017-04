Die zwei bewaffneten Männer, die am Mittwochabend eine Tankstelle in Oberndorf am Neckar ausraubten sind noch auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Zwei bewaffnete Männer haben eine Tankstelle in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ausgeraubt. Die beiden maskierten Täter bedrohten eine Angestellte am Mittwochabend mit einer Pistole und einem Messer und forderten Bargeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit den Einnahmen des Tages flüchteten die beiden. Die genaue Summe wurde nicht genannt. Der Räuber mit der Pistole war etwa 1,75 Meter groß und grau gekleidet, sein Komplize trug eine dunkle Kapuzenjacke. Die Polizei sucht nun Zeugen.