Herrenberg (dpa/lsw) - Mit einer Gaspistole bewaffnet haben zwei maskierte Männer in der Nacht zum Samstag in Herrenberg (Kreis Böblingen) eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Räuber beim Betreten des Verkaufsraumes - in dem sich fünf Kunden aufhielten - zweimal mit der Waffe in die Luft geschossen. Dann zerschlugen die mit Kapuzen und Halstüchern vermummten Täter ein Regal sowie eine Scheibe, forderten das Bargeld aus der Kasse und flüchteten mit einem unbekannten Betrag. Eine Fahndung der Polizei nach den Männern verlief zunächst ohne Erfolg. Durch das freigesetzte Reizgas wurde niemand verletzt.

