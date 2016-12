Pforzheim (dpa/lsw) - Als vermeintliche Kundschaft haben sich drei Räuber in Pforzheim ein Taxi an einen abgelegenen Ort bestellt, um den Fahrer zu überfallen. Einer der Täter öffnete am frühen Sonntagmorgen nach Polizeiangaben die Fahrertür und zielte mit einer Pistole in den Innenraum, ein zweiter richtete eine Pfefferspraydose durch die geöffnete Beifahrertür. Sie forderten das Bargeld des Fahrers. Doch dieser wartete auf einen günstigen Moment und ergriff dann die Flucht zu Fuß. Dabei sprühte ihm der zweite Räuber das Reizgas ins Gesicht. Ohne das Geld erbeutet zu haben, flohen auch die Täter. Von dem Trio fehlte nach dem versuchten Raub zunächst jede Spur.

