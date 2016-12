Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Er wollte helfen und wurde selbst verprügelt: Ein 31-jähriger Passant ist in Villingen-Schwenningen einem zankenden Pärchen zum Opfer gefallen. Am Sonntagmorgen schlug ein 43-jähriger Mann zunächst auf seine 25 Jahre alte Freundin ein, bis sie zu Boden fiel, wie die Polizei mitteilte. Der Helfer eilte der Frau zur Hilfe, packte den aggressiven Freund und rang ihn zu Boden. Plötzlich verbündeten sich die beiden vorherigen Streithähne aber und gingen gemeinsam auf den Helfer los. Der 43-Jährige verpasste dem Mann eine Platzwunde an der Lippe.

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife griff ein. Das renitente Pärchen wurde in Gewahrsam genommen. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt. „Passiert immer wieder, dass man helfen will und dann selber die Hucke vollkriegt - leider Gottes“, sagte ein Sprecher.

