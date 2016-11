Ulm/Donzdorf (dpa/lsw) - Vor dem Ulmer Landgericht hat am Freitag der Mordprozess gegen einen 37-Jährigen aus Donzdorf (Kreis Göppingen) begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, seine schwangere Ex-Freundin im April im Beisein ihrer drei gemeinsamen Kinder in einer Metzgerei mit 23 Messerstichen getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Mann mit der 25-Jährigen zuvor über deren neuen Partner gestritten haben. Vor Gericht gab der Angeklagte an, sich an die Tat nicht erinnern zu können. Mitarbeiter der Metzgerei sollten am Nachmittag als Zeugen vernommen werden. Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

