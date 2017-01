Tübingen/Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger steht ab Dienstagmorgen in Tübingen vor Gericht, weil er seine Freundin mit einem Dönermesser umgebracht haben soll. Auf den Tag genau ein halbes Jahr vor dem Prozessauftakt soll er der 45 Jahre alten Frau in der Reutlinger Innenstadt einen gezielten Hieb mit dem Dönermesser gegen den Hals und weitere Schläge auf den Kopf verpasst haben. Die Frau verblutete. Der 22-Jährige ist wegen Mordes sowie zweifachen versuchten Mordes angeklagt.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hatte der Angestellte eines Imbisslokals seine Freundin und Arbeitskollegin am 24. Juli zu einem Gespräch in eine Gasse am Rande der Innenstadt gelockt und sie dort unvermittelt attackiert. Auf seiner Flucht soll er mit dem 60 Zentimeter langen Messer auf Restaurantgäste und Autofahrer eingeschlagen haben. Ein Autofahrer fuhr ihn an und stoppte ihn so. Im Verfahren tritt die Tochter der Getöteten als Nebenklägerin auf. Auch zwei Verletzte nehmen auf diese Weise an der Verhandlung teil. Warum der mutmaßliche Täter die 45-Jährige töten wollte, das kläre sich möglicherweise in der Hauptverhandlung, sagte der Anwalt des Angeklagten auf Anfrage.

Vor Gericht wird ein psychiatrischer Gutachter den Zustand des 22-Jährigen beurteilen, wie die Sprecherin des Landgerichts mitteilte. Er sitzt in Untersuchungshaft, derzeit im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg (Kreis Ludwigsburg). Er war der Polizei bekannt, laut Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls und Körperverletzung. Ein Urteil wird Anfang April erwartet.