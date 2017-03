Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Eine regionale Initiative der evangelischen Kirche, der Grünen, der SPD und des Deutschen Gewerkschaftsbundes protestiert gegen den Landesparteitag der AfD in Sulz am Neckar. In der Sulzer Erklärung distanzieren sich die knapp 1600 Unterzeichner von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Wörtlich heißt es: „Die Unterzeichner protestieren gegen Parteien, die in ihren Reihen nationalistische und nationalsozialistische Parolen verkünden lassen, um sich dann scheinheilig von ihnen zu distanzieren.“ Die Erklärung sollte am Nachmittag der stellvertretenden Bürgermeisterin Cornelia Bitzer-Hildebrandt übergeben werden, wie ein Stadtsprecher weiter mitteilte.

Gegendemonstrationen waren bei der Stadt nicht angemeldet worden. Die Polizei will nach eigenen Angaben mit einem „angemessenen Aufgebot“ vor Ort sein. Auch Hundeführer und mehrere Beamte der Reiterstaffel aus Stuttgart sind im Einsatz. Beim Parteitag in Sulz am Neckar wird am Wochenende über die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Lothar Maier und Bernd Grimmer entschieden, die nicht wieder antreten.

