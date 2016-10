Stuttgart (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn will kurzfristig zusätzliches Personal einsetzen, um Zugausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr zu vermeiden. Gleichzeitig sollen die Fahrgäste am Bahnsteig über mögliche Probleme besser informiert werden, wie das baden-württembergische Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Es sei gut, dass die Bahn sich bemühe, für Abhilfen und Verbesserungen zu sorgen. «Wir werden aber genau hinschauen, ob damit die Züge wirklich wieder pünktlicher und verlässlicher fahren», wurde Minister Winfried Hermann (Grüne) zitiert.

Die Bahn muss wegen der Probleme im Regionalverkehr nun regelmäßig beim Ministerium Bericht erstatten. Das Staatsunternehmen entschuldigte sich bei den Pendlern für die Unannehmlichkeiten, die unter anderem auf der Strecke zwischen Stuttgart und Aalen oder bei der Verbindung von Würzburg über Heilbronn nach Stuttgart aufgetreten sind. «Ich bin zuversichtlich, dass sich unsere Anstrengungen, schnelle Lösungen und Verbesserungen zu erreichen, kurzfristig auch auszahlen werden», sagte David Weltzien, der Vorsitzende der Regionalleitung.