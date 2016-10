Freiburger Kriminalpolizisten haben einem Kleinkind in Stuttgart nach einem gefährlichen Sturz das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei waren sie am Dienstag gerade zufällig auf dem Weg in das Gebäude des Landeskriminalamtes, als die Mutter mit dem bewusstlosen Zweijährigen im Arm auf den Vorplatz gerannt kam. Das Kind war zuvor von einer Bank auf den Hinterkopf gestürzt und hatte dadurch einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.

Die drei Beamten einer Sonderkommission begannen den Angaben vom Freitag zufolge sofort mit der Wiederbelebung, so dass das Kind das Bewusstsein wiedererlangte, noch bevor der Notarzt zur Stelle war. Der Zweijährige kam ins Krankenhaus. Er ist schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.