Freiburg (dpa/lsw) - Nach Wurfattacken von einer Brücke auf fahrende Autos hat die Polizei vor der Gefahr solcher Aktionen gewarnt. Es handele sich um eine schwere Straftat und nicht um harmlose Streiche, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Es könne auch durch Ausweichmanöver zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten kommen, wie am 25. September bei Heidenheim, als eine Familie schwer verletzt wurde. Ermittelt werde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Dies gelte unabhängig davon, was geworfen werde.

Freiburg

Jugendliche hatten am Montag in Freiburg mit Wasser vollgesogene Lebensmittel von einer Brücke auf mehrere Autos geworfen. Eine Fahrerin musste ausweichen und ihren Wagen von der Straße steuern. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat keine Spur von den Tätern.

Balingen

In Balingen (Zollernalbkreis) hatte am Montag eine unbekannte Gruppe Jugendlicher zahlreiche Gegenstände auf eine Bundesstraße geworfen. Zu einem Unfall kam es nicht.

Karlsruhe

In Karlsruhe warfen am Sonntag, wie erst am Dienstag von der Polizei bekanntgegeben wurde, zwei Jugendliche von einer Brücke aus Steine auf vorbeifahrende Autos. Ein Auto wurde getroffen, es blieb bei Sachschaden. Die Jugendlichen flüchteten auf ihren Fahrrädern, als die Polizei anrückte.

Anzeige