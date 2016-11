Endingen (dpa/lsw) - Im Fall der getöteten Joggerin aus Endingen (Kreis Emmendingen) sucht die Polizei Freiburg einen Laufschuh der 27-Jährigen. Die Frau war sexuell missbraucht und getötet, ihre Leiche vor sechs Tagen in einem Waldstück zwischen der Kleinstadt Endingen und dem Nachbarort Bahlingen entdeckt worden. Trotz intensiver Suche sei dieser Schuh, den sie am Tattag getragen hatte, bislang nicht gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch weiter mit. Vom Täter fehlt jede Spur.

