Baden-Baden (dpa/lsw) - Zur Demonstration gegen das G20-Treffen in Baden-Baden am Samstagmittag rechnet die Polizei mit weniger als den angemeldeten 1000 Teilnehmern. Grund sei das Regenwetter, sagte ein Sprecher am Morgen. Das Bündnis NoG20 hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Getragen wird es vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac und verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vertreten, um Zwischenfälle zu verhindern. Bisher sei alles ruhig geblieben. «Die Nacht war ereignislos», sagte ein Polizeisprecher. Seit Freitag tagen die Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU in Baden-Baden.

