Tuttlingen (dpa/lsw) - Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Drogenbande im südlichen Baden-Württemberg zerschlagen. Fünf Männer und zwei Frauen im Alter von 21 bis 57 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch in Tuttlingen mit. Die Fahnder hätten 20 Kilogramm Haschisch, 10 Kilogramm Marihuana und knapp 10 000 Euro beschlagnahmt. Der Zugriff sei bereits Ende des vergangenen Jahres erfolgt. Als Hauptverdächtiger gilt ein 48 Jahre alter Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Den Hinweis auf die Bande hätten Ermittler der Kriminalpolizei in Rottweil bei anderen Ermittlungen bekommen.

Anzeige