Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei untersuchen am 30.03.2017 in Löwenstein (Baden-Württemberg) den Fundort der Leiche einer Frau. Foto: dpa

Löwenstein (dpa/lsw) - Im Fall des Tötungsdelikts in Löwenstein (Kreis Heilbronn) fehlt noch immer jede heiße Spur zum Täter. Am Samstag verteilten Polizeibeamte rund 600 Flyer mit Zeugenaufrufen großflächig an alle Haushalte in den umliegenden Ortschaften Reisach, Eichelberg und Weiler. Damit sollen weitere Zeugen gefunden werden, die den Ermittlern der Soko „Löwe“ verdächtige Beobachtungen melden. Bislang seien die Rückmeldungen darauf spärlich, berichtete die Polizei am Montag.

Vergangene Woche Mittwoch war an der Evangelischen Tagungsstätte Lichtenstern eine 59-Jährige tot aufgefunden worden. Laut Obduktionsergebnis wurde sie erstochen.