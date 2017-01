Lorch (dpa/lsw) - Nach dem Geisterfahrer-Unfall mit zwei Toten hat sich die Polizei über Gaffer beschwert. „Bei dem schrecklichen Verkehrsunfall mit zwei Getöteten und einem Schwerverletzten am Sonntag in Lorch konnten sich wieder einmal zahlreiche Gaffer nicht zurückhalten und hielten mit ihren Handykameras auf die Verunglückten“, schreibt die Polizei Aalen bei Facebook. „Einsatzkräfte beklagten ein völlig pietätloses und distanzloses Verhalten im Angesicht des Schreckens. Wir fragen uns: Schämt ihr Euch nicht?“

Am späten Sonntagnachmittag war bei Lorch (Ostalbkreis) eine 72 Jahre alte Falschfahrerin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Sie und der 20 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens starben. Sein 21 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt.

