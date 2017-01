Metzingen (dpa/lsw) - Mit unerlaubten Dreharbeiten in einer alten Fabrik hat sich eine Gruppe Filmstudenten in Metzingen (Landkreis Reutlingen) ins Visier der Polizei gebracht. Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Samstag zwei Verdächtige gemeldet, die mit Taschenlampen um das Gebäude herumschlichen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen und einigen Hunden an, wie sie am Samstag mitteilte. Zwei junge Filmemacher traf sie vor dem Gebäude an, drei weitere bei einer Durchsuchung im Innern. Ein 34-Jähriger wurde dabei von einem der Hunde überrascht und den Angaben zufolge leicht in den Arm gebissen.

Die Studenten gaben an, für ein Projekt Filmaufnahmen in dem Gebäude gemacht, den Eigentümer aber vorher nicht um Erlaubnis gebeten zu haben. Beschädigt oder gestohlen wurde nichts, trotzdem prüft die Polizei mögliche rechtliche Konsequenzen.