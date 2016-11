Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Weil sie einem toten Fuchs ausweichen wollte, ist eine Autofahrerin auf einer Landstraße bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Lastwagen kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau sowie ein weiterer Autofahrer, der dem Unfall nicht mehr ausweichen konnte und auffuhr, schwer verletzt. Die Autofahrerin war am Freitagmorgen zunächst mit einem Lastwagen zusammengestoßen, abgeprallt und dann mit einem zweiten entgegenkommenden Sattelzug kollidiert. Die beiden Lastwagenfahrer blieben unverletzt.

Trümmerteile der Fahrzeuge verteilten sich auf rund 300 Metern Länge. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Den Schaden an den vier Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.