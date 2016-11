Stuttgart (dpa/lsw) - Die Piloten der Lufthansa haben am Mittwochmorgen ihren Streik fortgesetzt - erneut fallen bundesweit Hunderte Flüge aus. Am Stuttgarter Flughafen wurden nach Betreiberangaben zwölf Verbindungen gestrichen, die meisten davon nach Frankfurt am Main. Nur zwei der acht Flüge nach München finden statt. Die Regional-Airports Bodensee und Baden sind von dem Streik nicht betroffen. Die Flieger der Töchter Eurowings und Germanwings heben wie geplant ab. Ein Sonderflugplan soll die Folgen des Arbeitskampfs bei Deutschlands größter Fluggesellschaft mildern.

Lufthansa und die Gewerkschaft Verbindung Cockpit (VC) streiten schon seit Jahren um die Gehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings. Vom jüngsten Ausstand, der nach einer Pause am Dienstag begonnen hatte, sind laut dem Unternehmen bundesweit jeden Tag knapp 100 000 Passagiere betroffen. Weitere Streiks sind nach Angaben des VC-Sprechers Jörg Handwerg jederzeit mit einem Vorlauf von 24 Stunden möglich. Der Dauerkonflikt dreht sich vor allem ums Geld.

