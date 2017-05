Mannheim (dpa) - Ein 61-Jähriger ist beim Absturz eines Segelflugzeugs in Mannheim ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am Samstagvormittag kurz nach dem Start über einem Feld abgestürzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Pilot saß demnach alleine in der Maschine. Die Absturzstelle wurde abgesperrt. Weitere Details und die Unfallursache waren, gemäß Polizeiangaben, zunächst nicht bekannt.

