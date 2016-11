Philipp Wenz erklärt am 25.10.2016 in Jungingen Landwirten den stressfreien Umgang mit Rindern.

Philipp Wenz erklärt am 25.10.2016 in Jungingen Landwirten den stressfreien Umgang mit Rindern. Foto: dpa

Jungingen (dpa/lsw) - Phillip Wenz (47) hat einen außergewöhnlichen Job. Er ist Experte für „Low-Stress-Stockmanship“, auf Deutsch: Er zeigt Rinderhaltern in ganz Deutschland, wie sie sicher und stressfrei mit ihren Tieren umgehen. Von der Bezeichnung „Kuhflüsterer“ hält er aber reichlich wenig. „Das würde ja implizieren, dass ich flüstere“, sagt Wenz. Aber wenn er mit Kühen kommuniziert, dann schweigt er. Ganz ruhig läuft er neben ihnen her, nur über seine Position kontrolliert er die Tiere. So lassen sie sich friedlich in den Stall treiben, zum Klauenschneiden oder zum Melken. Dadurch werde die Arbeit einfacher, effektiver und sicherer für Mensch und Tier, sagt er. Sein Credo: Sei nett und freundlich zum Rind. Denn die können mitarbeiten - oder eben nicht. „Die können ja nicht kündigen und einen anderen Bauern suchen.“