Ein Pfau sitzt am 15.02.2017 in einem Garten in Fellbach.

Ein Pfau sitzt am 15.02.2017 in einem Garten in Fellbach. Foto: Polizei Aalen/Polizei Aalen/dpa

Fellbach (dpa/lsw) - Eine Anwohnerin in Fellbach bei Stuttgart hat einen Pfau in ihrem Garten gefunden - ist ihn aber selbst mit Hilfe der Polizei nicht wieder losgeworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau das Tier am Dienstag entdeckt und die Beamten verständigt. Die wiederum setzten sich mit mehreren Vogelexperten in Verbindung - die den Pfau wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Vogelgrippe jedoch allesamt nicht haben wollten. Die Ermittler suchen nun via Facebook nach dem Besitzer des bunten Vogels - samt Fahndungsfoto.