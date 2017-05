Schuttertal (dpa/lsw) - Auf einem kleinen Weg in Schuttertal im Ortenaukreis haben Passanten einen toten Radfahrer entdeckt. Der 40-Jährige lag am Mittwochabend zusammen mit seinem Elektrofahrrad auf dem Asphalt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war nicht mehr ansprechbar. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf einen Verkehrsunfall oder ein Verbrechen gebe es nicht. Untersucht werde nun, ob der 40-Jährige durch einen Sturz mit dem Fahrrad ums Leben kam oder ob ein medizinischer Notfall den Tod des Mannes verursachte. Hiefür werde die Leiche in den kommenden Tagen obduziert.

